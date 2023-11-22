Через російський обстріл Херсона загинув мирний житель – влада

Внаслідок обстрілу армією РФ житлових кварталів Херсона загинув місцевий житель, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Загиблому внаслідок обстрілу житлових кварталів у центрі Херсона було 42 роки. Російські війська вкотре атакували місто з тимчасово окупованого лівобережжя близько 17:00. На момент удару чоловік перебував у дворі багатоповерхівки, куди влучив ворожий снаряд», – повідомив Мрочко.

Також, за даними Херсонської ОВА, вдень під вогонь військ РФ потрапила гімназія у центральній частині Херсона. «Вибуховою хвилею та уламками снарядів вибило вікна в їдальні та освітніх корпусах, також пошкоджено покрівлю. Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали», – повідомили в ОВА.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.