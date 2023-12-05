У День волонтера через атаку РФ загинув благодійник у Херсоні – ОВА

У Міжнародний день волонтера через російський обстріл у Херсоні загинув благодійник Руслан Анісенко, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«У Міжнародний День волонтера росіяни вбили благодійника у Херсоні. Життя Руслана Анісенко, волонтера організації «Справжні», трагічно обірвалося сьогодні зранку. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста», – написав він у телеграмі.

За даними місцевої влади, через ранкові російські обстріли Херсона загинули дві людини, ще четверо поранені.

5 грудня відзначають Міжнародний день волонтерів.