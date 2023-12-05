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У День волонтера через атаку РФ загинув благодійник у Херсоні – ОВА

За даними місцевої влади, через ранкові російські обстріли Херсона загинули дві людини, ще четверо поранені. 
За даними місцевої влади, через ранкові російські обстріли Херсона загинули дві людини, ще четверо поранені. 

У Міжнародний день волонтера через російський обстріл у Херсоні загинув благодійник Руслан Анісенко, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«У Міжнародний День волонтера росіяни вбили благодійника у Херсоні. Життя Руслана Анісенко, волонтера організації «Справжні», трагічно обірвалося сьогодні зранку. Його вбив російський снаряд, випущений по центру міста», – написав він у телеграмі.

За даними місцевої влади, через ранкові російські обстріли Херсона загинули дві людини, ще четверо поранені.

5 грудня відзначають Міжнародний день волонтерів.

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