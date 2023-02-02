ОВА: через обстріли військ РФ у селі поблизу Херсона поранені 4 людей, зокрема – п’ятирічна дитина

Російські війська масованим вогнем вдарили у четвер по селищу Комишани Херсонської області, що приблизно за 10 кілометрів від Херсона. Як повідомила у Telegram пресслужба Херсонсьої ОВА, поранені четверо людей.

«Селище Комишани під масованим вогнем російських окупантів. Наразі відомо про чотирьох поранених: уламками ворожих боєприпасів травмовані дві жінки, чоловік та п’ятирічний хлопчик», – йдеться в повідомленні.

При цьому в ОВА зазначили, що дитина перебуває у стані середньої тяжкості. Всіх потерпілих шпиталізували до медзакладів, їм надають необхідну допомогу.

За даними Офісу генпрокурора, з початку російського второгнення понад 1377 дітей постраждали в Україні. Станом на ранок 2 лютого офіційне число дітей-жертв – 459, поранених – понад 918. Однак ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.