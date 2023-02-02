У місті багато поранених і вбитих обстрілами цивільних – мер Олешок

Безпекова ситуація в окупованих Олешківській і Голопристанській громадах на Херсонщині дедалі погіршується, повідомив проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя» міський голова Олешок Євген Рищук.

«Йдуть бойові дії. Від цих бойових дій страждають будівлі та люди. Дуже багато поранених, вбитих, цивільне населення маю на увазі. Прильоти йдуть, і дуже тяжкі поранення у людей там, ноги відриває. Кожного дня поранені, є руйнування, приватний сектор дуже страждає», – каже Рищук.

За його словами, «російські військові обстрілюють місто хаотично».

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати незалежно перевірити озвучені свідчення.

Попри численні докази, російське керівництво стверджує, що армія РФ не обстрілює цивільних в Україні.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.

У розвідці Великої Британії напередодні заявили, що Росія обстрілює Херсонщину, щоб деморалізувати цивільних і завадити контрнаступу українських сил.