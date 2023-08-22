ОВА: війська РФ обстріляли Комишани на Херсонщині – загинула людина

Російські війська обстріляли Комишани на Херсонщині – загинула людина, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російська армія вдарила по Комишанах. Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка. До лікарні шпиталізували 55-річного чоловіка, йому надають медичну допомогу», – написав він у телеграмі.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.