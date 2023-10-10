Через російський обстріл агропідприємства на Херсонщині загинули десяток корів – ОВА

Російські війська вночі обстріляли сільськогосподарське підприємство у Новодмитрівці на Херсонщині, загинули десяток корів, повідомляє обласна військова адміністрація.

«О третій ночі окупаційні війська обстріляли Новодмитрівку. Вкотре під вогнем опинилося місцеве сільськогосподарське підприємство. Внаслідок ворожих ударів загинули з десяток корів», – йдеться у повідомленні.



Люди не постраждали.

За даними місцевої влади, протягом минулої доби противник здійснив 79 обстрілів, випустивши 443 снаряди з мінометів, артилерії, «Градів», танків, авіації, БПЛА. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, поранені чотири людини.

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Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.