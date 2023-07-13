ОВА: внаслідок чергового російського обстрілу Херсонщини загинула людина

Внаслідок російського обстрілу села Микільське на Херсонщині загинула 85-річна жінкп, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Близько 12:00 окупанти завдали артилерійського удару по населеному пункту. Один зі снарядів влучив у подвірʼя літньої жінки. Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть. Жінка отримала поранення несумісні з життям», – написав він у телеграмі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Дані щодо поранених уточнюються.

Раніше сьогодні російська артилерія щонайменше 10 разів вдарила по селу Золота Балка на Херсонщині. Люди не постраждали.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні, попри докази та свідчення.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.