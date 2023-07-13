Російська артилерія щонайменше 10 разів вдарила по Золотій Балці на Херсонщині – ОВА

Російська артилерія щонайменше 10 разів вдарила по селу Золота Балка на Херсонщині, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Армія РФ вкрила вогнем Золоту Балку Новоолександрівської громади. Зранку ворожа артилерія щонайменше десять разів вдарила по мирному населеному пункту. Через обстріли пошкоджено господарські споруди та адміністративну будівлю», – написала вона в телеграмі.



Люди не постраждали.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та частину області. При цьому Москва заперечує обстріли цивільного населення в Україні, попри докази та свідчення.

ООН станом на 30 червня підтвердила загибель 9 177 і поранення 15 993 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Серед них – 535 загиблих і 1095 поранених дітей.В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.