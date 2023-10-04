Через російський обстріл на Херсонщині поранено чоловіка – влада

Через обстріл російськими військами села Садове на Херсонщині поранено мирного жителя, повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко у Telegram.

«У с. Садове Херсонської міської територіальної громади внаслідок обстрілу армією РФ був поранений 65-річний чоловік. На час ворожої атаки він перебував на власному обійсті. З вибуховою травмою, осколковим переломом кістки плеча поранений ушпиталений», – повідомив Мрочко.

Раніше сьогодні Херсонська ОВА повідомила, що Бериславський район потрапив під вогонь російської авіації. «Окупанти атакували Бургунку, Ольгівку та Миколаївку. Загалом скинули з десяток керованих авіабомб», – повідомили в ОВА.

За даними влади, минулої доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів людина загинула, 16 були поранені.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.