ОВА: на Херсонщині через обстріли РФ за добу загинули дві людини, троє – поранені

На Херсонщині через російські обстріли минулої доби загинули дві людини, ще троє – зазнали поранень, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 377 снарядів із мінометів, артилерії, танків, «Градів», БПЛА й авіації. По місту Херсон ворог випустив 47 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об’єкт критичної інфраструктури та територію заводу в Херсоні», – йдеться повідомленні.

Російські війська практично щодня обстрілюють Херсон та деокуповану частину області.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.