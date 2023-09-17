ОВА: через сьогоднішні російські обстріли на Херсонщині загинули дві людини, ще троє поранені

Внаслідок російських обстрілів на Херсонщині постраждали п’ятеро людей, двоє з них загинули, повідомив голова пресофісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.



«Російські війська використовують весь арсенал, який у них є. Також авіабомби майже щодня скидають. Сьогодні по Одрадокам’янці скидали ці снаряди – на щастя, без постраждалих. За сьогоднішню добу п’ять людей постраждали через російську агресію. На жаль, двоє з них померли – це 45-річний чоловік-тракторист, який посеред поля натрапив на міну, отримав дуже важкі поранення. Ще один чоловік 24 років був поряд, зазнав поранень середнього ступеня важкості. Після обіду вдарили по Томиній Балці, там 69-річний чоловік загинув на місці. Садове обстріляли, де правоохоронець зазнав поранень спини», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, також через російські обстріли 19-річний волонтер у Херсоні був «поряд з прильотом снаряду», отримав поранення руки та ноги.

Російські війська практично щодня з різних видів озброєння обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.