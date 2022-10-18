Херсонщина: війська РФ забирають будматеріали в місцевих для фортифікаційних споруд – Генштаб

Українська армія протягом доби 17 жовтня відбила атаки російських військ на Харківщині та Донеччині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 18 жовтня.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Берестове Харківської області; Бахмутське, Іванград, Кліщіївка, Первомайське та Мар’їнка Донецької області», – йдеться в зведенні.

Командування фіксує російські обстріли позицій ЗСУ вздовж всієї лінії зіткнення, а також удари по критичній інфраструктурі та цивільних об’єктах загалом у 35 населених пунктах. Загалом війська Росії завдали 10 ракетних та 58 авіаційних ударів по Україні, а також до 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

За даними штабу, українські війська збили 38 із 43 дронів-камікадзе Shahed-136, які запустила Росія. Він попереджає про загрозу завдання ракетних та авіаційних ударів, а також запуску ударних дронів з Білорусі.

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«Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, російські окупанти зводять фортифікаційні споруди за рахунок грабунку місцевого населення. Так, у населеному пункті Благодатне Херсонської області, з приватних домогосподарств мирних громадян вилучають будівельні матеріали та металеві конструкції садиб для обладнання інженерних укріплень», – повідомляє командування.

Штаб звітує про 22 удари авіації Сил оборони по російських об’єктах, скупченнях живої сили та військовій техніці.