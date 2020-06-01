На Херсонщині знайшли мертвим військового. У ЗСУ не пов’язують це зі зникненням на адмінкордоні

У Херсонській області виявили тіло українського військового – це солдат 95-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.

Як повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії начальник пресслужби Головного управління Військової служби правопорядку у ЗСУ Володимир Потапов, інцидент не пов’язаний зі зникненням іншого українського військового Євгена Добринського на адміністративному кордоні між анексованим Кримом і Херсонською областю.

«Військовослужбовець мертвий. Перевіряється дві версії – це вбивство і самогубство. Ведеться слідство. Це військовослужбовець 95-ї бригади», – сказав Потапов.

За його словами, український військовий перебував при виконанні службових обов’язків.

Потапов зазначив, що на місці події працюють представники Військової служби правопорядку у Збройних силах України і правоохоронних органів.

Військова служба правопорядку у Збройних силах України раніше повідомила, що 30 травня, приблизно о п’ятій ранку, на адмінкордоні між Кримом і Херсонською областю, біля Чонгара, зник український військовослужбовець.

У ЗСУ розповіли Крим.Реалії, що місце несення служби українського військового розташоване приблизно за тисячу метрів.

За словами начальника служби зв’язків із громадськістю командування десантно-штурмових військ ЗСУ, майора Валентина Шевченка, зниклий Євген Добринський – військовослужбовець 95-ї десантно-штурмової бригади, який перебував на одному з військових об’єктів. Він уточнив, що неподалік від місця перебування зниклого військового виявили сліди боротьби.