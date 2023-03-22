На Херсонщині зменшили тривалість комендантської години – ОВА

На Херсонщині зменшили тривалість комендантської години, повідомила обласна військова адміністрація.

«З 24 березня вона починатиметься о 20:00 і триватиме до 6:00… Під час комендантської години пересуватися і перебувати на вулицях населених пунктів суворо заборонено», – йдеться в повідомленні.

Досі комендантська година в Херсонській області тривала з 19:00 до 6:30.

20 березня керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко підписав наказ про зміну комендантської години в Києві з 26 березня 2023 року. Згідно з документом, комендантська година діятиме з 00:00 до 05:00 щодня, а не як зараз – із 23:00.