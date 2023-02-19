Війська РФ за добу 55 разів обстріляли Херсонщину – ОВА

Російські військові за добу 55 разів обстріляли територію Херсонщини, повідомила пресслужба обласної військової адміністрації.

«Мирні населені пункти атакували з РСЗВ, мінометів, артилерії, БМП і БПЛА. Херсон армія Росії обстріляла дев’ять разів – у місті пошкоджено житлові будинки», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли поранені дві людини.

«За інформацією Генштабу ЗСУ, щоби дискредитувати ЗСУ на тимчасово окупованій частині Херсонщини, росіяни обстрілюють підконтрольні їм території. Зокрема, атакують медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти», – йдеться в повідомленні.

Українські військові деокупували правобережну частину Херсонської області впродовж літа-осені 2022 року. Обласний центр був звільнений 11 листопада 2022 року. Майже одразу після цього російські війська розпочали артилерійські обстріли Херсона та підконтрольних українському уряду районів області.