Волейбол: «Хімік» знову програв у Лізі чемпіонів

Жіночий волейбольний клуб «Хімік» з Южного Одеської області у третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів зазнав поразки від німецького «Альянсу».

Перший сет українки почали активно і змогли нав’язати свою гру гостям, але «Альянс» переломив хід зустрічі – 22:25. У другому сеті німецький клуб вже без проблем розібрався з «Хіміком» (16:25). Проте українські волейболістки не збиралися здаватися і наступний сет за командою з Южного – 25:22. Шанс на перемогу залишався і в четвертому сеті, але «Альянс» зміг відігратися та здобути необхідну перемогу. Як результат, 1:3 (22:25, 16:25, 25:22, 26:28).

І це вже третя поразка «Хіміка» в груповому етапі Ліги чемпіонів. Раніше українки поступилися італійській «Новарі» (0:3) та польському «ЛКС» (2:3).

За три тури «Хімік» набрав 1 очко і посідає останнє місце в групі. Наступний матч відбудеться 23 січня – «Хімік» зіграє проти польського «Лодзь».

«Хімік» – перший український клуб, який пробився до групового турніру Ліги чемпіонів (не плутати з Кубком європейських чемпіонів, де у 90-х роках грала луганська «Іскра»).

Цю путівку «Хімік» виборов у двох зустрічах проти чеського клубу «Оломоуц». Через те, що в першому матчі українки святкували перемогу, а у другому – виграли чехи, то команди розіграли «золотий сет», у якому кращим став «Хімік».