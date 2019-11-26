Волейбол: «Хімік» знову програв у Лізі чемпіонів

Український жіночий волейбольний клуб «Хімік» вдруге поспіль зазнав поразки у груповому раунді Ліги чемпіонів. Вдома команда з Южного (Одеської області) поступилася польському клубу «ЛКС».

Матч розпочинався з переваги українок. «Хімік» виграв два сети – 25:23 та 25:17, проте далі суперник з Польщі зміг переломити хід гри та вирвати перемогу. Зустріч завершилася з рахунком 2:3 (25:23, 25:17, 20:25, 18:25, 8:15)

Найрезультативнішим гравцем серед українок стала Тетяна Козлова, яка набрала 20 очок, у польської команди по 22 очка здобули Катарина Лазович та Ізабелла Ковалинська.

Це вже друга поразка южненського клубу у груповому раунді Ліги чемпіонів. Раніше «Хімік» поступився чинному переможцю турніру – «Новарі» з Італії – з рахунком 3:0 (25:17, 25:10, 25:7).

За результатами двох турів український клуб посідає останню сходинку у турнірній таблиці квартету.

Наступний матч відбудеться 17 грудня у Южному, де «Хімік» зіграє проти «Штутгарта».