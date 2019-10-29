Волейбол: «Хімік» вперше в історії гратиме у груповому раунді Ліги чемпіонів

У Южному Одеської області завершився другий матч третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів СEV (Конфедерація європейського волейболу), де жіночий волейбольний клуб «Хімік» грав проти чеського «Оломоуц».

З перших хвилин українки захопили ініціативу і тримали лідерство два сети, але п’ятиразовому чемпіону Чехії вдалося зламати хід гри. Тож матч завершився з рахунком 2:3 (25:18, 23:25, 19:25, 24:26, 13:15) на користь «Оломоуц».

Через те, що перший матч за участю «Хіміка» та «Оломоуца» завершився перемогою українок, а другий – чеського клубу, то команди розіграли «золотий сет». Перемогу святкував «Хімік» – 15:13.

Тепер «Хімік» вперше в історії гратиме у груповому раунді Ліги чемпіонів. Суперниками українок стали італійська «Новара», польський ЛКС (Лодзь) та німецький «Штутгарт».

Перший матч український клуб зіграє на виїзді 19-21 листопада проти чинного переможця турніру «Новара»