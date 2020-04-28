Захист подав клопотання до суду про припинення алуштинської «справи Хізб ут Тахрір» – активісти

Захист фігурантів алуштинської «справи« Хізб ут Тахрір» на попередньому засіданні в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону 27 квітня заявив низку клопотань, в тому числі про припинення кримінальної справи через «відсутність складу злочину». Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» з посиланням на адвоката Айдера Азаматова.

Повідомляється, що захисники і підсудні брали участь в засіданні у режимі онлайн, а рішення про щодо заявлених клопотань захисисту суд має оголосити сьогодні.

3 лютого підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір».

Кримчан затримали російські силовики після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи про «організацію або участь в діяльності терористичної організації» і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір», що заборонена в Росії і на анексованій нею території Криму.

Захисники заарештованих і засуджених у «справах Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою.