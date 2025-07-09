ОВА: через нічну атаку РФ на Хмельниччині постраждала людина

Через нічну російську атаку на Хмельниччині постраждала людина, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Тюрін.

«За медичною допомогою звернулася жителька будинку, який постраждав внаслідок сьогоднішньої нічної ворожої атаки. Вона отримала тілесні ушкодження у вигляді саден на потиличній ділянці голови. Медичну допомогу надано на місці, госпіталізації не потребувала, стан здоров’я задовільний», – написав він у телеграмі.

Раніше Тюрін повідомив, що через атаку РФ загинула людина.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 9 липня сили РФ атакували Україну 741 засобом повітряного нападу, зокрема 728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Основним напрямком удару була Волинь і її обласний центр Луцьк.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, пошкодження зафіксовані також у Дніпровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській і Чернігівській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.