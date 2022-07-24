Вибухи на Хмельниччині. Влада повідомила про роботу ППО

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про звуки вибухів на території області.

«На території області чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО» – написав він у Telegram.

Гамалій додав, що деталі будуть згодом.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду». Москва також, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.