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Новини | Події

Вибухи на Хмельниччині. Влада повідомила про роботу ППО

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив про звуки вибухів на території області.

«На території області чути звуки вибухів. Спрацювали системи ППО» – написав він у Telegram.

Гамалій додав, що деталі будуть згодом.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду». Москва також, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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