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На Хмельниччині ППО збила російську ракету – голова ОВА

«Уламки впали в полі. Жертв та руйнувань немає» (фото ілюстративне)

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету на Хмельниччині, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«25 травня ввечері, під час повітряної тривоги, сили протиповітряної оборони збили ворожу ракету. Уламки впали в полі. Жертв та руйнувань немає. Залишайтеся в укриттях під час повітряних тривог», – написав він у телеграмі в ніч на 26 травня.

Тим часом, Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що українськими винищувачам вдалося перехопити і знищити дві крилаті ракети 25 травня.

«Авіаційна присутність довкола українських кордонів нарощується, але літаки рашистів фактично не входять у повітряний простір, контрольований нашою протиповітряною обороною. 25 травня окупанти продовжують обстрілювати територію України крилатими ракетами. Близько 20-ї години із території Росії було завдано ракетних ударів дальніми бомбардувальниками Ту-22М3 по угрупованнях Збройних сил України на Донецькому та Луганському напрямках. Також ракети окупантів полетіли у бік України і з південного напрямку», – йдеться у вечірньому повідомленні командування.

Напередодні президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні висловив переконання, що Росія «майже повністю» витратила свій боєзапас ракет.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

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