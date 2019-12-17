Хокей: Україна здобула перемогу на чемпіонаті світу і претендує на «бронзу»

У київському Палаці спорту завершився четвертий тур чемпіонату світу з хокею серед спортсменів віком до 20 років в Дивізіоні ІB.

Команди України й Італії в основний час розписали мирову – 1:1. За «синьо-жовтих» шайбу закинув Гліб Кривошапкін. В овертаймі команди так і не змогли виявити – хто сильніший, тому переможця визначали вже у серії булітів. Більш влучними виявилися українці – свої спроби реалізували Гліб Кривошапкін, Олександр Пересунько і Денис Архипенко.

Матч завершився з рахунком 2:1. Україна виграла матч і виконала завдання-мінімум, яке було перед командою – залишитися у цьому дивізіоні. Крім того, «синьо-жовті» мають шанс здобути і бронзові нагороди турніру, якщо виграють в Естонії 18 грудня, а також якщо Польща програє команді Франції.

В іншому матчі збірна Угорщини виграла в однолітків з Франції (3:2) і достроково оформила чемпіонство і вийшла до дивізіону IA.

Молодіжний чемпіонат світу триватиме до 18 грудня. Дивізіон ІB – третій за силою дивізіон світового хокею.