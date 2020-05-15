Хомчак відреагував на загибель двох військових під час занять в зоні ООС

Результати розслідування загибелі двох військовослужбовців під час планових занять 13 травня в зоні проведення операції Об’єднаних сил передадуть найвищому військовому керівництву, повідомив головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

«Віддав усі необхідні розпорядження для проведення всебічного розслідування, яке має з’ясувати причини та передумови трагедії. За результатами розслідування керівництво ЗСУ на своєму рівні ухвалить усі необхідні рішення. Також на ім’я міністра оборони та верховного головнокомандувача ЗСУ буде подано обґрунтовані доповіді та пропозиції для ухвалення ними відповідних рішень», – заявив Хомчак.

Він закликав, зокрема військових, «за будь-яких обставин принципово дотримуватися заходів безпеки, а командирів і начальників – забезпечити й вимагати їх виконання».

Напередодні стало відомо, що 13 травня під час планових занять у районі проведення ООС загинули двоє військовослужбовців. Точні обставини, як це сталося досі невідомі.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.