На Хортиці створили меморіальний комплекс менонітів (фото)

На Хортиці у Запоріжжі 24 червня відбулося урочисте відкриття «Меморіалу Хортицьких менонітів». Як передає кореспондент Радіо Свобода, наразі на ньому представлені 15 нагробних плит з менонітського цвинтаря, що були замуровані у фундамент побудованої 1935 року комори.

Це перша черга меморіального комплексу, яким має бути вшанована пам’ять менонітів, що жили на території Запоріжжя та за радянського режиму зазнали репресій. Представлені в комплексі пам’ятки датуються 1793-1918 роками.

«Найбільш репрезентативні знахідки – ті, що були впізнавані, що мали певні ушкодження, які можна було прибрати і побачити настільки добре ми їх відрестраврували. Ми починали з каменів найстаріших кінця 18 сторіччя. Вони майже безіменні, лише з ініціалами, але вони у нас є найстарішими нагробками у Запоріжжі взагалі, мабуть. Представлені лікарі, промисловці, і каміння, яке гарний має вигляд. Спиралися на індивідуальні історії і вигляд нагробків. Далі будемо розширятися. Буде друга черга меморіалу – вже є генплан. Із знайдених пам’яток вдалося ідентифікувати близько 120 осіб з іменами, датами, родичами тощо. Реставрувати будемо по мірі розширення меморіалу», – розповів Максим Штатський, що керував археологічними роботами, під час яких виявлено надгробки.

Активну участь у розробці проєкту «Меморіалу Хортицьких менонітів» взяли участь нащадки запорізьких менонітів, що нині живуть закордоном, перш за все, у Канаді.

«В 19-му році в Канаді був створений менонітський проєкт підтримки цього меморіалу, цього лапідарію. Ми кожен рух, кожну дію не просто узгоджували, а ми з ними радилися, надавали їм ідеї свої. Не всі приймалися. Все було синхронізовано з канадською стороною. Найбільшу допомогу надавав у цій групі, яка складалася з декількох десятків людей, Вернер Тевз. Він власне її очолював. Це один з нащадків хортицьких менонітів, що виступив таким двигуном і координатором всієї цієї історії. Брент Вібе розробив ескізну частину, концепцію меморіалу. А архітектором виступив запорізький архітектор Сергій Мусієнко, який ескіз втілив в той формат, який можна прив’язати до цієї існуючої території», – розповів виконувач обов’язків директора Національного заповідника «Хортиця» Максим Остапенко.

У відкриті меморіалу взяли участь представники обласної та міської влади, запорізькі історики та представники менонітської громади Запорізької області.

«Мої співвітчизники, що не дожили до цього часу, вся моя сім’я могли лише мріяти про цей час, коли Україна почне відновлювати дуже важливу сторінку у своїй історії і досліджувати її. Це приємне відчуття почалося два роки тому, коли я приїхав на Верхню Хортицю, і побачив, як дві молоді людини – це Максим (Штатський – ред.) і його приятель Микола – ломами розхитували фундамент і виймали це каміння. І я подумав: не можна правду стерти, особливо історичну. Вона через 80 років все одно вийде назовні, і всі дізнаються всю правду», – сказав під час відкриття меморіалу нащадок місцевих менонітів Борис Леткеман.

Менонітські нагробки, замуровані у фундамент будівлі 1930-х років, працівники Національного заповідника «Хортиця» виявили під час археологічної розвідки в кінці липня 2019 року. Спочатку було знайдено 18 фрагментів могильних плит. Всі походять із розташованого неподалік місця знахідки менонітського цвинтаря, що був зруйнований радянською владою у 1930-х роках. Всього на місці археологічних розкопок було виявлено близько 300 нагробних плит з менонітського цвинтаря. Знайдені на Верхній Хортиці надгробки зберігаються у фондах Національного заповідника «Хортиця» та внесені як пам’ятки до музейного фонду України.

Меноніти – представники протестантського руху, які розмовляли переважно німецькою і переселилися на південь України наприкінці XVIII сторіччя. Дозвіл заснувати в регіоні свої поселення вони отримали від російської цариці Катерини ІІ. За радянської влади меноніти зазнали репресій.