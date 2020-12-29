Землетрус у Хорватії: влада повідомила про загибель дитини

Внаслідок потужного землетрусу, що стався 29 грудня в Хорватії, загинула дівчинка, повідомив прем’єр-міністр Андрей Пленкович, який прибув до одного з найбільш постраждалих міст – Петрині, розташованого недалеко від Загреба. Іншої інформації про постраждалих чи жертви землетрусу він не навів.

Раніше новинний канал N1 цитував представників влади Петрині, які повідомили про загибель 12-річної дитини.

«Армія допомагає. Нам доведеться вивезти деяких людей із Петрині, бо тут небезпечно», – сказав Пленкович.

За попередніми даними, землетрус спричинив значні руйнування, зокрема і в Загребі: повалені дахи, фасади будівель, деякі будинки зовсім зруйновані.

Очевидці повідомляли про численних постраждалих у Петрині і сусідному місті Сисаку.

На кадрах, які демонструє місцеве телебачення, видно, як рятувальники витягують людей з-під завалів.

Потужний землетрус 29 грудня стався у Хорватії вдруге за останні два дні. Європейський середземноморський сейсмологічний центр повідомив, що землетрус магнітудою 6,3 стався за 46 кілометрів на південний схід від Загреба.

Німецький науково-дослідний центр геологічних наук GFZ заявив, що землетрус був силою 6,4, і стався на глибині 10 кілометрів.

Поштовхи відчувалися по всій балканській країні та в сусідніх Сербії, Боснії і Герцеговині та Словенії.

У Словенії речниця атомної електростанції Кршко заявила, що її зупинили з міркувань безпеки.

Напередодні в регіоні, де землетруси стаються регулярно, зафіксували підземні поштовхи магнітудою 5,2.

У березні землетрус магнітудою 5,3 завдав значних руйнувань у Загребі. Одна людина тоді загинула і щонайменше 27 були поранені.