У Хорватії 22 грудня відбудуться президентські вибори

Хорватія проведе наступні президентські вибори 22 грудня, заявив прем’єр-міністр Андрей Пленкович 14 листопада.

За президентське крісло змагатимуться чинна глава держави Колінда Грабар-Кітарович від правлячого правоцентристського Хорватського демократичного союзу (ХДС) і кандидат від соціал-демократів колишній прем’єр-міністр Зоран Міланович. Також іще двом незалежним кандидатам (співак Мірослав Шкоро та екссуддя Міслав Колакушич) прогнозують значну підтримку на виборах.

За останніми опитуваннями громадської думки, Грабар-Кітарович виграє перший раунд із 29%, а Міланович – з 24%. Шкоро може набрати 17%, Колакушич – 14%.

Кандидати повинні зібрати 10 тисяч підписів громадян у наступні 10 днів, щоб мати змогу балотуватися. Якщо ніхто з кандидатів не набере абсолютної більшості в першому турі, другий тур відбудеться 5 січня 2020 року.

Посада президента в Хорватії в основному церемоніальна. Президент не може ветувати закони, але має вплив у зовнішній політиці та обороні.