Правозахисники проти приєднання Хорватії до «шенгену» через ставлення до мігрантів

Правозахисна організація Human Rights Watch закликає Європейський Союз не надавати Хорватії доступ до «шенгенської зони» через ставлення до мігрантів у цій країні. Відповідний звіт організація оприлюднила 8 листопада.

У заяві правозахисники розкритикували Європейську комісію за повідомлення в жовтні, що Хорватія готова доєднатися до «шенгенської зони». Всередині цієї зони в Євросоюзі діють спрощені правила перетину кордону.

«Незаконне та жорстоке повернення шукачів притулку та мігрантів владою Хорватії мало б унеможливити для неї приєднання до «шенгенської зони», – заявила старша дослідниця Східної Європи та Балкан Лідія Ґалл.

Вона додала, що дії Єврокомісії «дають привід думати, що серйозні порушення прав людини не є перешкодою для долучення до «шенгену».

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У Хорватії на цю заяву наразі не відреагували. Хорватські чиновники неодноразово відкидали звинувачення мігрантів та правозахисних груп у порушенні прав людини.

HRW також оприлюднили відео, на якому видно, як хорватські поліцейські змушують біженців, які перетнули кордон, щоб шукати притулку, повернутися до Боснії і Герцеговини. Правозахисники звинувачують правоохоронців у порушенні передбаченої законом процедури.

У своїй оцінці Європейська комісія визнала, що відмова Хорватії потенційним шукачам притулку та звинувачення у зловживанні силою лишаються проблемою. Водночас європейська установа дійшла висновку, що створення системи моніторингу дій хорватських прикордонників, а також обіцянок Загребу розслідувати ймовірні порушення достатньо для «виконання зобов’язання щодо захисту прав людини».

HRW документують колективні видворення з Хорватії до Сербії та Боснії і Герцеговини з 2016 року, в деяких випадках – із застосуванням сили.