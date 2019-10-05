Північна Македонія: поліція знайшла 43 мігрантів у фургоні

У Північній Македонії поліція знайшла 43 мігрантів у покинутому фургоні.

Поліція заявила, що патруль зупинив фургон біля міста Штіп 3 жовтня.

Мігранти були віком від 16 до 25 років, які приїхали з Бангладеш, Пакистану та Афганістану. Вважається, що вони їхали з Греції до Сербії. Цих громадян депортують назад до Греції.

Так званий балканський маршрут закрили для мігрантів у 2016 році після великого напливу іноземців у 2015 році. Проте цей маршрут досі використовують для нелегального переправлення людей.