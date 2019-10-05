Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Жовтень 2019, Київ 20:39
Новини | Міжнародні

Північна Македонія: поліція знайшла 43 мігрантів у фургоні

Чоловік та хлопчик після застосування поліцією сльозогінного газу в таборі для біженців на острові Лесбос, Греція, 29 вересня 2019 року

Дивитись коментарі

У Північній Македонії поліція знайшла 43 мігрантів у покинутому фургоні.

Поліція заявила, що патруль зупинив фургон біля міста Штіп 3 жовтня.

Мігранти були віком від 16 до 25 років, які приїхали з Бангладеш, Пакистану та Афганістану. Вважається, що вони їхали з Греції до Сербії. Цих громадян депортують назад до Греції.

Так званий балканський маршрут закрили для мігрантів у 2016 році після великого напливу іноземців у 2015 році. Проте цей маршрут досі використовують для нелегального переправлення людей.

Мігранти прямують до Словенії після закриття Угорщиною кордону (відео)
Embed
Мігранти прямують до Словенії після закриття Угорщиною кордону (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:37 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG