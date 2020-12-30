Хорватію сколихнули нові підземні поштовхи, кількість жертв зросла до 7

Нові підземні поштовхи сколихнули 30 грудня центральну частину Хорватії, наступного ж дня після землетрусу, що вже забрав життя щонайменше семи людей в цій балканській країні, залишивши по собі також значні руйнування.

Хорватська сейсмологічна служба повідомила, що нові землетруси магнітудою 4,8 і 4,7 відчувалися в районах на південь від столиці Загреба.

Рятувальники провели ніч, прочісуючи руїни навколо Петрини, міста за 50 кілометрів від столиці, де 29 грудня внаслідок землетрусу магнітудою 6,3 були повалені будинки і дахи.

Серед загиблих під уламками в Петрині знайшли молоду дівчину. Повідомляється, що ще п’ять людей загинули в сусідньому селі, ще одного чоловіка виявили мертвим під завалами в церкві.

За даними поліції, щонайменше 20 людей постраждали.

Деякі жителі Петрини ночували в машинах або ховалися у військових казармах, побоюючись підземних поштовхів.

Вранці 30 грудня деякі частини Петрини та прилеглого міста Сисак все ще були без електрики.

Єврокомісар з питань кризового менеджменту ЄС Янез Ленарчич має сьогодні відвідати Петрину. Він повідомив у твітері, що наразі жителям потрібні зимові намети, електричні обігрівачі, спальні мішки, ліжка і бокси для тимчасового проживання.

Раніше в посольстві України у Хорватіїх повідомили, що українців немає серед постраждалих унаслідок землетрусу.