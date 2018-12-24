Кіберполіція заявила про виявлення хакера, що поширював вірус-викрадач

Кіберполіція України заявила про виявлення у Запорізькій області чоловіка за підозрою у поширенні комп’ютерного вірусу, що викрадає дані для доступу до веб-гаманців.

«На Запоріжжі, за місцем проживання зловмисника, поліцейські провели санкціонований обшук. Під час проведених слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, в постійній пам’яті якої зберігалося різноманітне шкідливе програмне забезпечення. На даний час проводяться заходи, спрямовані на ідентифікацію власників інфікованої вірусами електронно-обчислювальної техніки», – повідомляється на сайті відомства.

За даними Нацполіції, в операції брали участь представники Київського управління Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими поліції Полтавщини, за процесуального керівництва Полтавської місцевої прокуратури.

Як повідомляється, нині триває досудове розслідування розпочате за частиною 1 статті 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує до двох років позбавлення волі.