Хакери в погонах. Спецпрокурор звинувачує російську військову розвідку

За два дні до зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна спеціальний прокурор Роберт Мюллер пред’явив 12 офіцерам російської військової розвідки звинувачення у змові з метою втручання в американські президентські вибори. Ці звинувачення вже затверджені федеральним великим журі – присяжні визнали, що спеціальному прокурору вистачає доказів для направлення справи до суду.

Обвинувальний висновок представив журналістам перший заступник міністра юстиції США Род Розенстайн.

Одинадцятьом обвинуваченим інкримінується змова з метою злому комп’ютерів, викрадення документів та їхнього поширення з метою втрутитися у вибори

«Одинадцятьом обвинуваченим інкримінується змова з метою злому комп’ютерів, викрадення документів та їхнього поширення з метою втрутитися у вибори. Один з обвинувачених, дванадцятий російський офіцер, звинувачується в змові з метою проникнення в комп’ютери організацій, відповідальних за проведення виборів, включно з виборчими комісіями штатів, секретарів штатів і виробників програмного забезпечення та інших технологій, що застосовуються при голосуванні.

Згідно з даними розслідування, обвинувачені працювали у двох підрозділах Головного розвідувального управління російського Генерального Штабу, відомого як ГРУ. Ці підрозділи здійснювали активні кібернетичні операції з втручання в президентські вибори 2016 року. Один підрозділ ГРУ викрадав інформацію, інший поширював викрадену інформацію», – сказав Род Розенстайн.

У документі ці дії детально викладені, обвинувачені названі не тільки на прізвище, ім’я та по батькові, а й за військовим званням, вказані номери двох військових частин і їхні адреси, детально описані способи злому і публікації отриманих відомостей.

Слід привів в військову частину 26165, розташовану в Москві, на Комсомольському проспекті

Звинувачення стверджує, зокрема, що хакери почали свою діяльність у березні 2016 року зломами особистих поштових акаунтів співробітників виборчого штабу Гілларі Клинтон. Отримавши доступ до листування, вони викрали паролі до поштового сервера Національного комітету Демократичної партії і поштової скриньки керівника штабу Джона Подести. Для розміщення в інтернеті здобутих таким чином матеріалів обвинувачені реєстрували блоги, зокрема, під ніком Гуцифер 2.0.

Про себе Гуцифер 2.0 повідомляв, що він румунський хакер-одинак, який назвав себе так на честь знаменитого румунського хакера Марселя Лазара Лееле, який діяв під псевдонімом Guccifer і нині відбуває тюремний термін. Йому довго вдавалося вводити в оману навіть досвідчених експертів, але в кінцевому рахунку слід привів в військову частину 26165, розташовану в Москві, на Комсомольському проспекті.

Род Розенстайн заявив на прес-конференції, що він доповів президенту про звинувачення «раніше на цьому тижні». Його запитали про реакцію президента.

Важливо, щоб президент знав інформацію, яку ми зібрали

«Надам президенту можливість самому говорити за себе. Важливо, щоб президент знав інформацію, яку ми зібрали, тому що президент ухвалює важливі рішення в інтересах країни. Йому необхідно розуміти, які свідчення іноземного втручання ми маємо в своєму розпорядженні».

За кілька годин до оголошення обвинувального висновку, але вже після того, як перший заступник міністра юстиції поінформував його про нові звинувачення і нових фігурантів, президент Трамп у Великій Британії на спільній прес-конференції з Терезою Мей висловився про розслідування Мюллера в своєму звичайному стилі:

Думаю, це по-справжньому шкодить нашій країні і нашим відносинам з Росією

«Думаю, нам заподіяли величезної шкоди тим, що я називаю полюванням на відьом. Думаю, це по-справжньому шкодить нашій країні і нашим відносинам з Росією ... Думаю, у нас з’явиться шанс мати дуже хороші відносини з Росією і дуже хороший шанс налагодити дуже хороші відносини з президентом Путіним».

Президент любить описувати розслідування Мюллера як полювання на відьом. Ну ось вони відьом і зловили

Джон Подеста, один з постраждалих від злому, саркастично відповів на це:

«Президент любить описувати розслідування Мюллера як полювання на відьом. Ну ось вони відьом і зловили. І я сподіваюся, що коли-небудь вони постануть перед правосуддям».

Серед обвинувачених на цей раз немає жодного громадянина США. Проте оглядач CNN Дена Беш бачить в документі ознаки змови.

Кандидат звернувся до оперативнику російської розвідки за інформацією про свого суперника і отримав її

Кандидат звернувся до того, хто, як ми тепер знаємо, був оперативником російської розвідки, за інформацією про свого суперника і отримав її

«У цьому обвинувальному висновку є дещо, від чого тхне змовою – нема на президентському рівні, але на рівні Конгресу. Я прочитаю це місце: «Приблизно 15 серпня 2016 змовники, що діють під маскою Гуцифера, отримали від кандидата в Конгрес США прохання поділитися викраденими документами. Змовники відповіли йому від імені Гуцифера і послали кандидату документи, що стосуються його суперника».

Тобто кандидат звернувся до того, хто, як ми тепер знаємо, був оперативником російської розвідки, за інформацією про свого суперника і отримав її. І, треба думати, не просто милувався цією інформацією, а пустив її в справу в тому чи іншому вигляді, хоча про це в обвинувальному висновку нічого не говориться».

Перший заступник міністра юстиції запевняє, що він не приурочував публікацію обвинувального висновку до зустрічі Трампа і Путіна. Але зі стану демократів вже пролунали заклики до Трампа скасувати саміт в Гельсінкі. Цього, звичайно, не буде, проте нові звинувачення кинуть тінь на переговори.

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