У госпіталі помер захисник ДАПу з Дніпра Олександр Колодяжний

У госпіталі Києва помер поранений боєць 74-го окремого розвідувального батальйону Олександр Колодяжний. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила директорка департаменту соціальної політики мерії Дніпра Юлія Дмитрова.

За її даними, 27 червня в Донецькій області Олександр Колодяжний зазнав тяжкого поранення під час виконання бойового завдання, підірвавшись на міні. Прощання з бійцем відбудеться у Дніпрі.

Дніпрянин Олександр Колодяжний пішов на фронт добровольцем у 2014 році. Разом із 74-м розвідувальним батальйоном побував майже у всіх гарячих точках – Мар’їнка, Донецький аеропорт, Авдіївська промзона.

Був у групі бійців, які встановлювали український прапор над Донецьким аеропортом у дні найзапекліших боїв.

Отримав недержавну нагороду «Народний Герой України» від волонтерів.