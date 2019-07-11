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11 Липень 2019, Київ 15:10
Новини | Події

У госпіталі помер захисник ДАПу з Дніпра Олександр Колодяжний

Зруйнована вежа Донецького аеропорту, жовтень 2014 року

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У госпіталі Києва помер поранений боєць 74-го окремого розвідувального батальйону Олександр Колодяжний. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила директорка департаменту соціальної політики мерії Дніпра Юлія Дмитрова.

За її даними, 27 червня в Донецькій області Олександр Колодяжний зазнав тяжкого поранення під час виконання бойового завдання, підірвавшись на міні. Прощання з бійцем відбудеться у Дніпрі.

/**/ /**/ /**/ Оборонець Донецького аеропорту Віталій Любенко. Фото із особистого архіву
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Дніпрянин Олександр Колодяжний пішов на фронт добровольцем у 2014 році. Разом із 74-м розвідувальним батальйоном побував майже у всіх гарячих точках – Мар’їнка, Донецький аеропорт, Авдіївська промзона.

Був у групі бійців, які встановлювали український прапор над Донецьким аеропортом у дні найзапекліших боїв.

Отримав недержавну нагороду «Народний Герой України» від волонтерів.

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