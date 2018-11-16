Вчені змінили еталон кілограма

На Загальній конференції мір і ваг під Парижем 16 листопада вирішили змінити еталон кілограма. Про це повідомляє ВВС та інші засоби інформації.

Наразі еталоном є платино-іридієва гиря, відома за неофіційною назвою Le Grand K, яку зберігають у сейфі в Сен-Клу на околиці Парижа.

На зустрічі у Версалі кілограм вирішили «відв’язати» від матеріального носія-еталона – він буде визначатися через сталу Планка.

Так само на конференції дещо змінили чи уточнили визначення шести інших основних одиниць вимірювання: секунди, метра, ампера, кельвіна, моля і кандели. Зміни набудуть чинності 20 травня 2019 року.

Таким чином завершено реформу, яка тривала десятки років. Від фізичного еталону метра відмовилися ще у 60-х роках минулого сторіччя. Зараз метр визначається з допомогою ще однієї сталої, швидкості світла: це відстань, яку проходить світло у вакуумі за 1/299 792 458 секунди.

У 2005 році вчені узгодили, що сталу Планка використовуватимуть для визначення кілограма, елементарний електричний заряд (заряд електрона) – одиниці сили струму, а сталу Больцмана – термодинамічної температури.

Вчений із Національної лабораторії фізики Великобританії Перді Вільямс сказав, що йому «трохи сумно через зміни». «Але це важливий крок вперед. Нова система буде працювати значно краще», – вважає науковець.

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