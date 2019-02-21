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21 Лютий 2019, Київ 15:17
Новини | Суспільство

У прокат виходить містичний українсько-польський трилер «Ефір» – Держкіно

Сценарій до містичної стрічки «Ефір» написав відомий польський кінорежисер Кшиштоф Зануссі

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21 лютого у прокат в Україні виходить містичний трилер режисера Кшиштофа Зануссі «Ефір», створений у копродукції з Польщею, повідомляє Держкіно на сторінці у Facebook.

«Для нас дуже важливо створювати кіно спільно з європейськими колегами. Ми раді, що копродукційних фільмів з Польщею стає все більше», – заявив голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко.

Виробництво стрічки розпочалося у серпні 2017 року.

Події у фільмі відбуваються у часи Першої світової війни, на невизначеній території, в Україні і – здебільшого – на території Австро-Угорської імперії. Головний герой – військовий лікар у цьому місці проводить таємні підозрілі дослідження, щоб здобути владу над людьми.

Кадр з фільму «Ефір» Кшиштофа Зануссі
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Сам режисер Кшиштоф Зануссі розповідав, що назва фільму «Ефір» символізує матеріал, коли в кінці ХІХ століття люди були переконані у тому, що всесвіт переповнений ефіром. З іншого боку, це засіб, який допомагав людям зняти біль і позбавити свідомості, пояснив режисер.

Кшиштоф Зануссі про назву стрічки «Ефір»
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Кшиштоф Зануссі про назву стрічки «Ефір»

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