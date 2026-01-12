На Кіпрі знайшли мертвим співробітника посольства Росії – ЗМІ

У посольстві Росії на Кіпрі знайшли мертвим співробітника. Розтин показав, що причиною смерті, ймовірно, було самогубством, повідомило 12 січня джерело в поліції агентству AFP.

Тіло співробітника посольства Росії виявили в його офісі 8 січня, повідомили місцеві ЗМІ.

Телеканал ANT1 повідомив, що поліцію поінформували через кілька годин після виявлення тіла. Представники посольства Росії не пустили групу, що прибула на місце, тіло поліцейським передали у дворі дипмісії.

У посольстві співробітникам поліції повідомили, що смерть настала внаслідок самогубства, є передсмертний лист загиблого, але його відправлять до Москви. Телеканал не називав імені співробітника посольства.

Пізніше у телеграм-каналі дипмісії з’явилося повідомлення про смерть співробітника на прізвище Панов.

У ньому також йдеться про те, що посольство співпрацює з владою Кіпру для повернення його тіла на батьківщину.

Поліція Кіпру також раніше повідомила, що 7 січня на острові безвісти зник 56-річний колишній директор «Уралкалію» Владислав Баумгертнер. За даними Philenews, востаннє його бачили 7 січня, коли він виходив із дому в Лімассолі. Про зникнення Баумгертнера повідомив його співробітник.

Пошуки ведуться у прибережному районі неподалік села Пісура, де востаннє зафіксували сигнал його мобільного телефону. У них беруть участь співробітники поліції, пошуково-рятувальні групи і добровольці.