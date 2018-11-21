Клімкін про українського дипломата, в якого брат – російський генерал: він відданий Україні

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступив на захист постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука, братом якого виявився російський генерал, що працює в Інтерполі.

«Класно, що у нас в дипломатичній службі є такі патріоти як Ігор Прокопчук. Я ніколи не розумів закидів на предмет того, що родинні зв’язки є якимось чином мірилом порядності. Важлива особиста позиція та внесок, відданість Україні та патріотизм. Ігор саме такий, ви це зрозумієте. На жаль, навколо занадто багато байдужих та корупціонерів з ідеальним родоводом», – написав Клімкін 21 листопада у Facebook.

19 листопада про те, що український дипломат і російський генерал є близькими родичами, повідомило видання DT.UA.

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Міністерство закордонних справ України наступного дня заявило, що родинні зв’язки з російським генералом Олександром Прокопчуком не вплинули на роботу постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука.

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