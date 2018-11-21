Сімейні обставини: чи є проблемою російський брат українського дипломата?

Про те, що російський представник в Інтерполі і потенційний президент організації Олександр Прокопчук – старший брат українського дипломата, стало відомо з джерел видання «Дзеркало тижня» увечері 19 листопада. Однак в Міністерстві закордонних справ України запевняють: голова постійного представництва України в міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук за роки дипломатичної служби не давав підстав підозрювати його в проросійських настроях.

На тлі очікування виборів президента міжнародної правоохоронної організації Інтерпол увагу до себе привернув її віце-президент і один з кандидатів на президентство – Олександр Прокопчук, генерал-майор поліції Росії і голова російського центру Інтерполу.

Українське видання «Дзеркало тижня» з посиланням на свої джерела оприлюднило інформацію, що Прокопчук є старшим братом голови постійного представництва України в міжнародних організаціях у Відні Ігоря Прокопчука.

Читайте також: Кремль вважає «втручанням у вибори» заклики проти росіянина на чолі Інтерполу​

Видання пише, що обидва брати народилися в Житомирській області і здобули освіту в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка. На цьому подібності їхніх біографій закінчуються: Прокопчук-старший у 1980-х роках переїхав до Москви і почав будувати кар’єру в російських державних органах.

Ігор Прокопчук закінчив університет вже після розпаду СРСР і почав службу в українському МЗС. До того, як очолити представництво у Відні, працював не тільки в самому міністерстві, а й в дипломатичних місіях у Великій Британії й Литві.

«Дражлива ситуація»

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ України, родинні зв’язки Ігоря Прокопчука не вплинули на його роботу, а сам він нічим себе не скомпрометував. Таку відповідь у відомстві надали на запит видання «Українська правда».

Попри це, тему родинних зв’язків між українським і російським посадовцями пересічні користувачі соцмереж коментують по-різному: дехто іронізує, а хтось вважає, що Прокопчук-молодший мав би піти у відставку.

Іншої думки – народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» і голова Медлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Спілкуючись із журналістами 20 листопада, він назвав Ігоря Прокопчука висококласним дипломатом, а ситуацію – «дуже дражливою і тонкою».

Молодий чоловік може влаштовуватися на роботу в державні органи, і те, що в нього в Криму є рідні, було якоюсь мірою причиною того, що відмовили

Чубаров додав, що йому відомі випадки, коли вихідці з анексованого Росією Криму мали складнощі при працевлаштуванні в державні органи саме через зв’язки із регіоном, який фактично підконтрольний Кремлю.

«Ми в своїй повсякденній діяльності стикаємось із моментами, коли молодий чоловік може влаштовуватися на роботу в державні органи влади, і те, що він – виходець із Криму або в нього в Криму є рідні – на цьому не акцентується, але в деяких моментах ті, кому відмовили в роботі, наполягають на тому, що це було якоюсь мірою причиною того, що їм відмовили», – заявив парламентар.

«Компромат у російських реаліях»

Чубаров звернув увагу, що Прокопчук очолює представництво України в ОБСЄ вже понад вісім років, і протягом цього часу міжнародна організація ухвалювала жорсткі резолюції проти Росії.

Мене занепокоїло, що деякі публікації були з якоюсь іронією і осудом. Слухайте, це є гібрид

«Це заслуга в першу чергу наших офіційних делегацій, попереднього скликання Верховної Ради і цього скликання, але те, що роль і позиція представника також є дуже вагомими – це правда. Мене дуже занепокоїло, що деякі публікації, які були, вони були з якоюсь іронією і осудом. Слухайте, це є гібрид. Тут буде виникати гібрид не тільки на війні чи в якихось методах ведення війни... Гібрид може застосовуватись і до людей», – зауважив народний депутат.

Прокопчука також підтримав заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Він висловив думку, що родинні зв’язки між братами Прокопчуками мали б більше хвилювати російські спецслужби, адже «мати такого родича, як Ігор Прокопчук, це ще той компромат в російських реаліях».

Сам Ігор Прокопчук на запит Радіо Свобода коментувати ситуацію відмовився, пославшись на те, що у відкритому доступі вже є офіційна позиція Міністерства закордонних справ України із цього приводу.

А журналіст-міжнародник видання LB.ua Ігор Соловій припустив, що скандал довкола сімейних зв’язків Прокопчука-молодшого може бути вигідний Кремлю.

Які наслідки матиме президентство Прокопчука-старшого?

Інтерпол з 2016 року переживає реформування, яке обмежує доступ авторитарних країн до його інструментів. Однак зміни повинні тривати і надалі, адже діяльність організації все ще може загрожувати правам людини, вважає голова адвокаційного центру Української Гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров.

Порушуються принципи невинуватості

«Порушуються принципи невинуватості, особа уражена в правах, її спочатку переслідують по всьому світу, коли її затримують в аеропорту, наприклад, їй дають спочатку тимчасовий арешт, в нас, в Україні, до речі, немає інших запобіжних заходів за Кримінальним процесуальним кодексом, потім екстрадиційний арешт, тобто людина перебуває в ув’язненні, а справа сфабрикована», – заявив він.

Втім, на Заході вважають, що навіть у разі обрання представника Росії головою Інтерполу його можливості будуть обмежені.

Читайте також: Громадські організації виступили проти призначення представника Росії керівником Інтерполу​

«Президент Інтерполу – це тією чи іншою мірою почесна посада, і так було з моменту його реформування після Другої світової війни», – каже лектор Австралійського національного університету і ветеран австралійського Центрального національного бюро Інтерполу Адам Мастерс.

Попри те, що західні країни висловили протест проти обрання Прокопчука, фахівці вважають, що, навіть очоливши організацію, він не зможе необмежено лобіювати інтереси Москви.

Інтерпол – організація з багатьма механізмами стримувань і противаг

«Інтерпол – дуже структурована організація з багатьма механізмами стримувань і противаг, які обмежують можливість однієї людини, якою б впливовою і важливою вона не була, одноосібно ухвалювати рішення від імені всієї організації», – сказав кореспондентові Радіо Свобода колишній помічник федерального прокурора США і експерт в галузі міжнародної екстрадиції Жак Семмельман.

Читайте також: Литва слідом за Україною погрожує вийти з Інтерполу в разі обрання росіянина​

В Україні ж ситуацію бачать дещо інакше. Речник МВС Артем Шевченко вважає, що, попри систему стримувань і противаг, головування в Інтерполі громадянина Росії посилить вплив Кремля.

Рішення не приймаються одноосібно, як у Кремлі. Але це (обрання – ред.) серйозно збільшує вплив російської делегації і росіян в Інтерполі

«Не можна сказати, що обрання президента ставить монопольний, тотальний, стовідсотковий вплив країни-члена на рішення організації, але воно значно збільшує вплив. Безумовно, є комісії, комітети, оскільки організація колективна, 192 члени, рішення не приймаються одноосібно як у Кремлі. Але це серйозно збільшує вплив російської делегації і росіян в Інтерполі. А те, що вони не повністю відповідають стандартам демократії і правосуддя – здається, це вже загальновідомий факт», – стверджує представник міністерства.

Вибори голови Інтерполу мають відбутися 21 листопада на 85 сесії Генеральної асамблеї організації в Дубаї, Об’єднані Арабські Емірати.