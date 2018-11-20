МВС Британії: Інтерпол має очолити представник країни, яка поважає права людини

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Саджид Джавід заявляє, що новим керівником Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу) має стати представник країни, яка дотримується міжнародних правил і поважає права людини.

«Для надійності Інтерполу важливо, щоб його наступний президент був із країни, яка дотримується міжнародних правил і норм і поважає права людини. Виконувач обов’язків президента Кім Йонг Ян має повну підтримку Великої Британії», – написав Джавід у Twitter.

21 листопада відбудуться вибори нового керівника Інтерполу. Попередній керівник Мен Хунвей подав у відставку після того, як у вересні його затримала влада Китаю за підозрою в можливих корупційних діях.

Один із претендентів – висуванець Росії Олександр Прокопчук від 2006 до 2011 року був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році генерал-майор став віце-президентом Інтерполу.

Проти обрання російського представника керівником Інтерполу виступили Українська Гельсінська спілка, Меджліс кримськотатарського народу, Конгрес українців Канади.

У МВС України заявили, що Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть представника Росії. Схожу заяву зробила Литва.

Інтерпол – міжнародна правоохоронна організація зі штаб-квартирою у французькому Ліоні, країни-учасники якої можуть допомагати партнерам затримувати підозрюваних на своїй території.

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