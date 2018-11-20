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20 Листопад 2018, Київ 15:11
Новини | Міжнародні

Литва слідом за Україною погрожує вийти з Інтерполу в разі обрання росіянина

Інтерпол може очолити росіянин Прокопчук

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Литва буде змушена розглянути питання про вихід із Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерполу), якщо керівником цієї організації стане представник Росії Олександр Прокопчук, заявив 20 листопада парламент у Вільнюсі.

За словами міністра внутрішніх справ Литви Еймутіса Місюнаса, в разі, якщо нинішній віце-президент міжнародної організації переможе на виборах, «Інтерпол стане політизованим знаряддям режимної розправи». «Ми бачимо, що і раніше у Росії були спроби використовувати міжнародні ордери на арешт і можливості Інтерполу для розправи з активістами громадянського і демократичного суспільства Росії, так і з литовськими посадовими особами», – цитує слова міністра сайт Delfi.

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21 листопада відбудуться вибори нового керівника Інтерполу.

Висуванець Росії Олександр Прокопчук з 2006 до 2011 року був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році генерал-майор став віце-президентом Інтерполу.

Проти обрання російського представника керівником Інтерполу виступили Українська Гельсінська спілка, Меджліс кримськотатарського народу, Конгрес українців Канади.

Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть представника Росії, генерал-майора поліції, віце-президента Інтерполу Олександра Прокопчука, повідомила 19 листопада прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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