Кремль вважає «втручанням у вибори» заклики проти росіянина на чолі Інтерполу

Росія вважає проявом втручання у виборчий процес у міжнародній організації заклики не допустити обрання Олександра Прокопчука головою Інтерполу.

«Напевне, це своєрідне втручання у виборчий процес, у вибори в міжнародній організації. А як це ще оцінити? Ось наочний прояв», – цитують російські інформагенції слова речника Кремля Дмитро Пєскова. «Тим не менш, будуть вибори, дочекаймося результатів», – додав представник президента Росії.

Пєсков коментував заяву американських сенаторів Джейн Шагін, Роджер Вікер, Кріс Кунс і Марко Рубіо, які виступили проти призначення представника Росії на керівну посаду, заявивши, що «Росія постійно зловживає Інтерполом з метою зведення рахунків і залякування політичних опонентів, дисидентів та журналістів».

Україна та Литва заявили, що розглянуть питання припинення членства в Інтерполі в разі обрання Прокопчука.

Висуванець Росії Олександр Прокопчук з 2006 до 2011 року був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році генерал-майор став віце-президентом Інтерполу.

Проти обрання російського представника керівником Інтерполу виступили Українська Гельсінська спілка, Меджліс кримськотатарського народу, Конгрес українців Канади.

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