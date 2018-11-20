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21 Листопад 2018, Київ 00:37
Новини | Міжнародні

США підтримують південнокорейського кандидата на посаду голови Інтерполу – Помпео

Кім Джон Ян на даний час виконує обов’язки президента Інтерполу

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Держсекретар США Майк Помпео заявляє, що Вашингтон підтримує Кім Джон Яна, південнокорейського кандидата на посаду президента Інтерполу.

«Ми закликаємо всі країни й організації, що входять до складу Інтерполу і дотримуються принципу верховенства права, обрати надійного лідера, що відображає один із найважливіших правоохоронних органів світу. Ми віримо, що пан Кім буде саме таким», – цитує Помпео агенція Reuters.

Кім на даний час виконує обов’язки президента Інтерполу. Ця посада виявилася вакантною після несподіваного зникнення і подальшої відставки колишнього президента Інтерполу Мен Хунвея. Його затримали в Китаї за звинуваченням у корупції.

Раніше свою підтримку кандидатури Кім Джон Яна висловила Велика Британія.

21 листопада мають відбутися вибори нового президента Інтерполу.

Один із претендентів – висуванець Росії Олександр Прокопчук від 2006 до 2011 року був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році генерал-майор став віце-президентом Інтерполу.

Проти обрання російського представника керівником Інтерполу виступили Українська Гельсінська спілка, Меджліс кримськотатарського народу, Конгрес українців Канади.

У МВС України заявили, що Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть представника Росії. Схожу заяву зробила Литва.

Інтерпол – міжнародна правоохоронна організація зі штаб-квартирою у французькому Ліоні, країни-учасники якої можуть допомагати партнерам затримувати підозрюваних на своїй території.

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