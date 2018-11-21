Новий глава Інтерполу – не російський генерал

На виборах президента Інтерполу переміг представник Південної Кореї. Генерал МВС Росії Прокопчук програв. Однак зірвані лише в останній момент спроби Росії повернутися до ПАРЄ, постійне блокування резолюцій у Радбезі ООН, від чого організація може тільки висловлювати занепокоєння щодо Донбасу і Криму. Голова Інтерполу: не російський генерал. Але Росія відстоює себе у міжнародних організаціях. Це будемо обговорювати з експертом з питань безпеки Миколою Маломужем і радником міністра МВС, народним депутатом Антоном Геращенком.