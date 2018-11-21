«Здійснювався тиск»: у Кремлі відреагували на поразку росіянина на виборах голови Інтерполу

Кремль шкодує через поразку росіянина Олександра Прокопчука на виборах голови Інтерполу, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

«Шкода, звичайно, що не перемiг наш кандидат. Але, з іншого боку, якщо неупереджено подивитися на низку заяв із низки країн напередодні виборів, то, звичайно, тиск чинився сильний. Це очевидно», – сказав Пєсков.

Він додав, що йому поки не відомо про якісь фактори, «які могли б вести до обговорення легітимності».

«У цьому випадку є вибори і є їхні результати», – зазначив Пєсков.

21 листопада головою Інтерполу обрали Кім Чон Яна з Південної Кореї. Він отримав 62,3% голосів, а росіянин Олександр Прокопчук – 37,7% голосів. Кореєць обійматиме посаду наступні два роки.

Проти обрання російського представника керівником Інтерполу виступили Українська Гельсінська спілка, Меджліс кримськотатарського народу, Конгрес українців Канади.

​У Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть Прокопчука.

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