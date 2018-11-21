Головою Інтерполу обрали Кім Чон Яна з Південної Кореї.
За Кім Чон Яна з Південної Кореї проголосувала 101 країна – він отримав 62,3% голосів. За росіянина Олександра Прокопчука проголосувала 61 країна — він отримав 37,7% голосів.
Він обійматиме посаду наступні два роки.
Проти обрання російського представника керівником Інтерполу виступили Українська Гельсінська спілка, Меджліс кримськотатарського народу, Конгрес українців Канади.
У Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть Прокопчука.
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