Головою Інтерполу обрали Кім Чон Яна з Південної Кореї.

За Кім Чон Яна з Південної Кореї проголосувала 101 країна – він отримав 62,3% голосів. За росіянина Олександра Прокопчука проголосувала 61 країна — він отримав 37,7% голосів.

Він обійматиме посаду наступні два роки.

Проти обрання російського представника керівником Інтерполу виступили Українська Гельсінська спілка, Меджліс кримськотатарського народу, Конгрес українців Канади.

​У Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що Україна може зупинити членство в Інтерполі, якщо президентом організації оберуть Прокопчука.

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