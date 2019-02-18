«Північний потік-2» завдяки європейським правилам не перетвориться на «сіру зону» – Клімкін

Тепер, коли європейські правила розповсюджуватимуться на «Північний потік-2», Росія не зможе створити навколо своїх газогонів до ЄС свою «сіру зону». Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, після зустрічей у Брюсселі.

«Ми послідовно працюватимемо над тим, щоб через «Північний потік-2» не було безпекової загрози для всіх. Я наводив приклад: якщо Росія робить те, що ми бачимо, навколо нелегально побудованого мосту, то що вона робитиме, за визначенням, навколо своїх «Північних потоків» у Балтійському морі? Після останніх подій це нарешті всі зрозуміли», – пояснив міністр.

Як вважає Клімкін, ухвалені в ЄС нові правила убезпечать від російських маніпуляцій, бо робота газопроводу відбуватиметься прозоро та згідно із європейськими законами.

«Тепер залишається тільки реалізувати це рішення, що убезпечить майже на сто відсотків від можливих маніпуляцій. Як тільки з’явиться новий російський газогін, Москва спробує організувати газову війну. Але за наявності європейських правил, всі подібні трюки стануть набагато складнішими», – каже Павло Клімкін, додаючи, що він «не полишає спроб домогтися, щоб не було взагалі жодного «Північного потоку-2».

Німеччина, компанії з якої беруть фінансову участь у проекті постачання газу до Європи з Росії в обхід транзитних можливостей України, підтримує його і на державному рівні, називаючи «суто комерційним», хоча Берлін заявляє про необхідність зберегти транзит російського газу і через Україну.

Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти цього проекту. Вони наголошують, що проект суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія, яка в разі ухвалення пропонованих змін до директиви зможе певним чином впливати на використання газогону.

У разі припинення чи різкого скорочення транзиту російського газу через Україну Москва буде легше шантажувати Київ, а також позбавить його важливого джерела надходжень із плати за транзит, вважають супротивники проекту.