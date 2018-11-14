Клімкін поїхав з робочим візитом до США

Міністр закордонних справ США 14-16 листопада перебуватиме з робочим візитом у США. Про це повідомили у прес-службі МЗС.

«Головною метою візиту є проведення 16 листопада інавгураційного засідання оновленого формату Комісії стратегічного партнерства Україна – США. Захід пройде під спільним головуванням глав зовнішньополітичних відомств України і США», – ідеться у повідомленні.

Під час візиту у Вашингтон Клімкін збирається зустрітися з держсекретарем США Майклом Помпео, американськими законодавцями і експертами.

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