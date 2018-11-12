Прес-службу МЗС очолила Катерина Зеленко – Клімкін

Головою прес-служби Міністерства закордонних справ стала Катерина Зеленко, повідомляє голова міністерства Павло Клімкін.

За його словами, Зеленко замінить на цій посаді Мар’яну Бецу, яка була речницею МЗС з 2015 року.

«Мар’яна не залишає дипломатичну команду, а йде далі. Дякую за ці три роки дружньої та натхненної взаємодії! Радий представити вам Катерину Зеленко, яка перебирає цю відповідальну та почесну місію», – заявив Клімкін.

Катерина Зеленко раніше працювала в посольстві України у Німеччині.

У вересні 2018 року стало відомо, що Мар’яна Беца очолить дипломатичну місію України в Естонії.