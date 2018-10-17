Порошенко подякував українській делегації в ПАРЄ «за перемогу»

Президент Петро Порошенко зустрівся 17 жовтня з членами постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи і подякував їм «за перемогу» в питанні відновлення повноважень делегації Росії в ПАРЄ.

«Це є дуже вдалий приклад, коли всі політичні сили або абсолютна більшість політичних сил консолідуються під час перебування у міжнародних політичних організаціях, таких як Парламентська асамблея Ради Європи, консолідуються навколо національних інтересів України», – цитує Порошенка офіційний сайт глави держави.

За словами президента, це дуже важливо, бо «сценарій росіян був у тому, щоб провести «тріумфальну російську осінь або російську весну» у Страсбурзі». Він додав, що вони хотіли показати, що «та поведінка, яку демонструє зараз Росія в усьому світі, але в першу чергу в Україні під час незаконної анексії Криму, під час агресії проти нас на сході нашої держави, вона є прийнятною і нікуди західні демократії не дінуться, проковтнуть і все можна вирішити грошима, в тому числі внеском чи не внеском у бюджет ПАРЄ російських грошей».

«Я думаю, що було дуже символічно продемонструвати, що не гроші все вирішують, що цінності для Європи є першим пріоритетом», – наголосив Порошенко.

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Парламентська асамблея Ради Європи 9 жовтня не ухвалила рішення, яке передбачало зміну регламенту організації для того, щоб делегація Росії повернулася до зали засідань.

Дебати в ПАРЄ засвідчили, що в залі немає голосів для зміни правил. Провал голосування означав би відхилення резолюції, тому доповідачка з цього питання Петра де Суттер запропонувала припинити обговорення.

Росія після накладених на її делегацію обмежень у ПАРЄ через анексію українського Криму (делегацію позбавили права голосу, а її членів права брати участь у роботі головних органів асамблеї) сама відмовилася від участі в роботі асамблеї, а влітку 2017 року також припинила платити членські внески в Раду Європи.

Нині Москва домагається від ПАРЄ зміни регламенту, щоб унеможливити такі санкції надалі.