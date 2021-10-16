США: стан Клінтона покращився, але він залишається у лікарні

Колишній президент США Білл Клінтон залишається у лікарні в Каліфорнії, куди його госпіталізували через урологічну інфекцію, яка поширилася в кров.

15 жовтня представник Клінтона Анхель Урена заявив, що стан експрезидента покращився, але той проведе в лікарні ще принаймні ніч, щоб обтримати антибіотики.

Він додав, що Клінтон перебуває у «прекрасному настрої».

Як розповів Урена журналістам, у лікарні з чоловіком була Гілларі Клінтон.

Президент США Джо Байден також мав розмову з Клінтоном.

Клінтон захворів під час візиту до Каліфорнії, де він відвідав прийом, пов’язаний з діяльністю його фонду. Госпіталізували експрезидента 12 жовтня.

Клінтон обіймав посаду 42-го президента США з 1993 по 2001 рік.

У 2004 році, у віці 58 років, йому зробили операцію на серці. У 2010 році Клінтону зробили стентування після скарг на болі в серці.

Після цього експрезидент перейшов на веганську дієту.